Huragan Beryl, który zbliża się do Karaibów, przybrał na sile jeszcze bardziej i obecnie jest już huraganem piątej, najwyższej kategorii. Odnotowano wiatr o prędkości przekraczającej 265 km/h. Żywioł dotarł do niektórych wysp archipelagu, niosąc niszczycielski wiatr i ulewne deszcze. W jednym z krajów zmusił prowadzących audycję na żywo dziennikarzy do ucieczki ze studia.