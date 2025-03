Ostra wymiana zdań, która miała miejsce podczas piątkowego spotkania w Białym Domu , doprowadziła do sytuacji, w której Trump i Zełenski nie tylko nie podpisali umowy, ale również w napiętej atmosferze zakończyli rozmowy.

Spotkanie, które miało być okazją do podpisania umowy dotyczącej surowców naturalnych, przerodziło się w konflikt. Po kłótni z Trumpem Zełenski opuścił Biały Dom, a zaplanowane wydarzenie zostało odwołane. W wywiadzie udzielonym wkrótce potem prezydent Ukrainy stwierdził, że nie uważa, by zrobił coś niewłaściwego, podkreślając, że jest wdzięczny USA, ale nie widzi potrzeby przepraszania. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio publicznie wezwał Zełenskiego do wyrażenia żalu za swoje postępowanie.