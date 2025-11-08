Nowa atrakcja w Szczecinie przyciągnie turystów z całego świata?

Agencja Reuters określiła go mianem: "Kim Kardashian kociego świata". Innowacyjny mural gigant z czarnym kotem z nadwagą ma przynieść Szczecinowi drugą falę turystów z całego świata. - Turysta z Norwegii przyleciał specjalnie po to, aby zobaczyć Gacka - wspomina pierwszą falę zainteresowania zwierzakiem w rozmowie z Interią przewodnik po Szczecinie, Szymon Maksymiuk.

W Szczecinie powstał ekologiczny mural przedstawiający viralowego kota Gacka
W Szczecinie powstał ekologiczny mural przedstawiający viralowego kota GackaUrząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiegomateriały prasowe

Mural pokrywający całą boczną ścianę budynku mieszkalnego przy Rugiańskiej to nowość. Mimo rusztowania pokrywającego wielkie graffiti mieszkańcy zatrzymują się i fotografują kilkudziesięciometrowego Gacka.

Zlecający prace Urząd Marszałkowski chwali się, że malunek jest ekologiczny, bo artyści wykorzystali specjalistyczną farbę, która pod wpływem światła oczyszcza powietrze, ale dla branży turystycznej w tym przypadku nie ekologia, a wizerunek miasta jest najważniejszy.

"Gackowy hype" w Szczecinie. Sława na cały świat ma też wady

Gdy na początku w 2023 roku świat poznał historię Gacka, miasto zyskało na popularności, a bezdomne zwierzęta na warunkach.

Lokalny serwis wSzczecinie.pl zauważył wtedy, że najwyższej ocenianą atrakcją w mieście w popularnej aplikacji Google Maps nie jest wcale charakterystyczny Zamek Książąt Pomorskich, uwielbiane przez turystów Jasne Błonia, czyli park w centrum miasta ani budynek filharmonii nagradzany prestiżowymi tytułami, lecz "zwykły" kot żyjący przy jednej z kamienic.

Materiał stał się viralem. Publikowały go najpopularniejsze konta satyryczne w social mediach, a swoje relacje ze Szczecina przygotowały media ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indii, Nowej Zelandii czy Włoch, w tym popularne: "The Guardian", "La Stampa" i "Daily Mirror".

Wiele z nich przytaczało opinie wystawione Gackowi. "Warto było podróżować trzy godziny, aby poczuć się zignorowanym przez niego. Polecam" - to jedna z najbardziej charakterystycznych opinii wystawionych przez turystów cytowana przez zagraniczne portale.

Za medialną sławą do Szczecina przyjechały tłumy zaciekawione kocim celebrytą.

Szymon Maksymiuk to przewodnik miejski, a na co dzień pracownik informacji turystycznej. Początek 2023 roku nazywa "nakręceniem się gackowego hype'u". - Mieliśmy przypadek turysty z Norwegii, który przyleciał do Szczecina specjalnie po to, żeby zobaczyć Gacka. To opisuje skalę zjawiska - wspomina w rozmowie z Interią.

- Ludzie z Polski i dosłownie ze wszystkich zakątków świata przyjeżdżali do Szczecina i o niego pytali wymawiając po angielsku na różne sposoby: Gacheck, Dżacheck, Gakek - mówi Maksymiuk.

Ogromny czarno-biały kot namalowany na ścianie bloku mieszkalnego, otoczony rusztowaniem. W tle widać drzewa z jesiennymi liśćmi oraz fragmenty innych bloków mieszkalnych.
Ekologiczny mural uwieczniający kota Gacka na ścianie budynku przy ul. Rugiańskiej 34-35 w SzczecinieTobiasz MadejskiINTERIA.PL

Adam Krokowski jest podróżnikiem amatorem i miłośnikiem Szczecina.

- Zawsze mnie cieszy, gdy o moim mieście mówi się w Polsce czy nawet na świecie w pozytywnym kontekście i staje się ono coraz bardziej popularne - mówi w rozmowie z Interią.

Jest jedno "ale".

- Od zawsze miałem wątpliwości, czy popularność Gacka w dłuższej perspektywie okaże się dla niego pozytywna. Sam podróżując po krajach, w których na ulicach żyje wiele bezpańskich zwierząt, często ulegam ich urokowi i je dokarmiam - uzasadnia Krokowski.

Faktycznie sława Gacka miała też ciemne strony. - Ludzie z jakiegoś powodu uważali, że fajnie będzie mu rzucić niedojedzonego kebaba, frytki czy starą kanapkę. Gacek przeżył też jedną, na szczęście udaremnioną próbę porwania - wspomina przewodnik miejski, Szymon Maksymiuk.

    Szczecin. Legendarny kot Gacek otrzymał swój mural

    Teraz czarny kot może przynieść miastu drugą falę turystów.

    - Mural to świetny pomysł. Nasza przestrzeń publiczna zyskuje, a Gacek w ostatnich latach stał się jednym z popularniejszych mieszkańców miasta - uważa Krokowski.

    Na efekt "wow" liczą władze województwa. - To mural ekologiczny, bo malowany farbami fotokatalicznymi - tłumaczy marszałek zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.

    Według zapewnień urzędników dwutlenek tytanu znajdujący się w farbie, pod wpływem tlenu i wilgoci, rozkłada m.in. smog, bakterie i wirusy.

    Kolorowe bloki mieszkalne, jeden z nich ozdobiony dużym muralem kota w czarnej tonacji z niebieskim tłem, wokół jesienne drzewa, fragment podwórka, widoczna zabudowa miejska na drugim planie.
    Widok z drona na mural przedstawiający kota GackaUrząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiegomateriały prasowe

    Czy innowacyjny mural znów przyciągnie gości z zagranicy, a z nimi i pieniądze dla branży turystycznej? - Koty to dobry pomysł na promocję, bo wywołują pozytywne emocje, a to w promocji jest bardzo ważne - uważa Maksymiuk. Chociaż internetowa sława Gacka nieco przygasła, to wciąż w budynku z informacją turystyczną, w którym pracuje, turyści pytają o kota, a skarpetki, magnesy i torby z jego wizerunkiem nadal dobrze się sprzedają.

    Maksymiuk przekonuje, że "przy odrobinie kreatywności" na bazie kota celebryty można stworzyć "pełnowymiarowy produkt turystyczny". - Choćby małe, brązowe, tłuściutkie koty wzorem wrocławskich krasnali - proponuje.

    Adam Krokowski przypomina, że w wielu miejscach na świecie zwierzęta napędzają turystykę. - Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to charakterystyczne małpy żyjące w Gibraltarze na słynnej skale - mówi.

    Gdzie jest Gacek?

    Dziś Gacek życie z dala od sławy. Po szczycie popularności trafił pod opiekę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Najpierw musiał schudnąć, bo ważył około 10 kilogramów, czyli dwa razy tyle, ile powinien.

    Po pobycie w TOZ znalazł kochający dom, ale - oprócz sławy swojemu miastu - zostawił coś dobrego też innym zwierzętom żyjącym na ulicy.

    - Spuścizną po tłuściutkim kocie jest powstanie fundacji jego imienia i działającej w miejscu jego dawnego zamieszkania kociej kawiarni, która do tej fundacji należy. To szansa dla innych bezdomnych kotów, których sława po internecie się nie rozniosła, a które tak jak on potrzebują prawdziwego domu i kochających ludzi - mówi przewodnik miejski, Szymon Maksymiuk.

    Tobiasz Madejski, Szczecin

