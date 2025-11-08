Mural pokrywający całą boczną ścianę budynku mieszkalnego przy Rugiańskiej to nowość. Mimo rusztowania pokrywającego wielkie graffiti mieszkańcy zatrzymują się i fotografują kilkudziesięciometrowego Gacka.

Zlecający prace Urząd Marszałkowski chwali się, że malunek jest ekologiczny, bo artyści wykorzystali specjalistyczną farbę, która pod wpływem światła oczyszcza powietrze, ale dla branży turystycznej w tym przypadku nie ekologia, a wizerunek miasta jest najważniejszy.

"Gackowy hype" w Szczecinie. Sława na cały świat ma też wady

Gdy na początku w 2023 roku świat poznał historię Gacka, miasto zyskało na popularności, a bezdomne zwierzęta na warunkach.

Lokalny serwis wSzczecinie.pl zauważył wtedy, że najwyższej ocenianą atrakcją w mieście w popularnej aplikacji Google Maps nie jest wcale charakterystyczny Zamek Książąt Pomorskich, uwielbiane przez turystów Jasne Błonia, czyli park w centrum miasta ani budynek filharmonii nagradzany prestiżowymi tytułami, lecz "zwykły" kot żyjący przy jednej z kamienic.

Materiał stał się viralem. Publikowały go najpopularniejsze konta satyryczne w social mediach, a swoje relacje ze Szczecina przygotowały media ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indii, Nowej Zelandii czy Włoch, w tym popularne: "The Guardian", "La Stampa" i "Daily Mirror".

Wiele z nich przytaczało opinie wystawione Gackowi. "Warto było podróżować trzy godziny, aby poczuć się zignorowanym przez niego. Polecam" - to jedna z najbardziej charakterystycznych opinii wystawionych przez turystów cytowana przez zagraniczne portale.

Za medialną sławą do Szczecina przyjechały tłumy zaciekawione kocim celebrytą.

Szymon Maksymiuk to przewodnik miejski, a na co dzień pracownik informacji turystycznej. Początek 2023 roku nazywa "nakręceniem się gackowego hype'u". - Mieliśmy przypadek turysty z Norwegii, który przyleciał do Szczecina specjalnie po to, żeby zobaczyć Gacka. To opisuje skalę zjawiska - wspomina w rozmowie z Interią.

- Ludzie z Polski i dosłownie ze wszystkich zakątków świata przyjeżdżali do Szczecina i o niego pytali wymawiając po angielsku na różne sposoby: Gacheck, Dżacheck, Gakek - mówi Maksymiuk.

Ekologiczny mural uwieczniający kota Gacka na ścianie budynku przy ul. Rugiańskiej 34-35 w Szczecinie Tobiasz Madejski INTERIA.PL

Adam Krokowski jest podróżnikiem amatorem i miłośnikiem Szczecina.

- Zawsze mnie cieszy, gdy o moim mieście mówi się w Polsce czy nawet na świecie w pozytywnym kontekście i staje się ono coraz bardziej popularne - mówi w rozmowie z Interią.

Jest jedno "ale".

- Od zawsze miałem wątpliwości, czy popularność Gacka w dłuższej perspektywie okaże się dla niego pozytywna. Sam podróżując po krajach, w których na ulicach żyje wiele bezpańskich zwierząt, często ulegam ich urokowi i je dokarmiam - uzasadnia Krokowski.

Faktycznie sława Gacka miała też ciemne strony. - Ludzie z jakiegoś powodu uważali, że fajnie będzie mu rzucić niedojedzonego kebaba, frytki czy starą kanapkę. Gacek przeżył też jedną, na szczęście udaremnioną próbę porwania - wspomina przewodnik miejski, Szymon Maksymiuk.

Szczecin. Legendarny kot Gacek otrzymał swój mural

Teraz czarny kot może przynieść miastu drugą falę turystów.

- Mural to świetny pomysł. Nasza przestrzeń publiczna zyskuje, a Gacek w ostatnich latach stał się jednym z popularniejszych mieszkańców miasta - uważa Krokowski.

Na efekt "wow" liczą władze województwa. - To mural ekologiczny, bo malowany farbami fotokatalicznymi - tłumaczy marszałek zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.

Według zapewnień urzędników dwutlenek tytanu znajdujący się w farbie, pod wpływem tlenu i wilgoci, rozkłada m.in. smog, bakterie i wirusy.

Widok z drona na mural przedstawiający kota Gacka Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego materiały prasowe

Czy innowacyjny mural znów przyciągnie gości z zagranicy, a z nimi i pieniądze dla branży turystycznej? - Koty to dobry pomysł na promocję, bo wywołują pozytywne emocje, a to w promocji jest bardzo ważne - uważa Maksymiuk. Chociaż internetowa sława Gacka nieco przygasła, to wciąż w budynku z informacją turystyczną, w którym pracuje, turyści pytają o kota, a skarpetki, magnesy i torby z jego wizerunkiem nadal dobrze się sprzedają.

Maksymiuk przekonuje, że "przy odrobinie kreatywności" na bazie kota celebryty można stworzyć "pełnowymiarowy produkt turystyczny". - Choćby małe, brązowe, tłuściutkie koty wzorem wrocławskich krasnali - proponuje.

Adam Krokowski przypomina, że w wielu miejscach na świecie zwierzęta napędzają turystykę. - Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to charakterystyczne małpy żyjące w Gibraltarze na słynnej skale - mówi.

Gdzie jest Gacek?

Dziś Gacek życie z dala od sławy. Po szczycie popularności trafił pod opiekę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Najpierw musiał schudnąć, bo ważył około 10 kilogramów, czyli dwa razy tyle, ile powinien.

Po pobycie w TOZ znalazł kochający dom, ale - oprócz sławy swojemu miastu - zostawił coś dobrego też innym zwierzętom żyjącym na ulicy.

- Spuścizną po tłuściutkim kocie jest powstanie fundacji jego imienia i działającej w miejscu jego dawnego zamieszkania kociej kawiarni, która do tej fundacji należy. To szansa dla innych bezdomnych kotów, których sława po internecie się nie rozniosła, a które tak jak on potrzebują prawdziwego domu i kochających ludzi - mówi przewodnik miejski, Szymon Maksymiuk.

Tobiasz Madejski, Szczecin

