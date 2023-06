Europejska wyspa strefą bez telefonu. Apel do turystów

W czasach, w których większości trudno spędzić dzień bez zerknięcia na telefon, niemal nikt nie wyobraża sobie wakacji offline. Do takiego pomysłu zachęca jednak fińska wyspa Ulko-Tammio. To miejsce u wybrzeży Finlandii - niezamieszkane przez ludzi - dysponuje jednak kilkoma pieszymi szlakami cieszącymi oko. Należy też do parku narodowego Eastern Gulf.

Osoby odwiedzające Ulko-Tammio latem zostaną poproszone o trzymanie smartfonów w kieszeniach i zrobienie sobie przerwy od mediów społecznościowych - czytamy na portalu gazety "The Independent".

Zamiast tego turyści zachęcani będą do cieszenia się naturą. Takie informacje przekazał Mats Selin, ekspert ds. turystyki wyspiarskiej w miejskim wydziale Visit Kotka-Hamina.

- To wspaniała inicjatywa, którą można wdrożyć również w innych miejscach służących do rekreacji - podał Joel Heino z Parks and Wildlife Finland. Dla tych, którzy obawiają się rezygnacji ze swoich urządzeń, "cyfrowy post" jest całkowicie dobrowolny - wyspa ma w pełni działającą sieć komórkową.

- Ludzie nie powinni być cały czas przyklejeni do ekranów. Nawet krótki detoks może być przydatny i poprawić nasze samopoczucie oraz pomóc złagodzić objawy lęku i depresji - powiedziała Terhi Mustonen, psycholog z Sosped Foundation, organizacji pozarządowej zajmującej się opieką społeczną. Badanie sprzed pandemii wykazało, że prawie połowa rodzin planowała letni "cyfrowy detoks", ponieważ obawiała się, że ich dzieci spędzają zbyt dużo czasu z elektroniką.