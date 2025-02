Walentynki 2025. Kim był św. Walenty?

Gdy wieści o czynach Walentego dotarły do cesarza, zlecił on egzekucję kapłana. Przed tym jednak wtrącił go do więzienia. Tam miał zakochać się w niewidomej córce pilnującego go strażnika. Według legendy miłość do kobiety miała przywrócić jej wzrok.