Dzień Matki 2023 to okazja, by zaskoczyć swoją mamę wyjątkowym prezentem. Planując jako prezent dla mamy wyjazd, musimy wziąć pod uwagę jej zainteresowania, potrzeby oraz możliwości. Może marzy o zwiedzeniu pięknego miasta? A może potrzebuje odpoczynku i zasługuje na chwilę relaksu? Wyjazd to świetny prezent, na który możemy ponadto wyjechać razem z mamą. Jeśli mamy czas i pragniemy spędzić rodzinne, miłe chwile, warto pomyśleć o zorganizowaniu lub wykupieniu takiej wycieczki. Dzięki temu podarujemy mamie nie tylko wyjątkowy prezent, ale i wspaniałe wspomnienia. Jaki wyjazd sprawdzi się jako podarunek na Dzień Matki 2023?



Dzień Matki 2023. Weekend w hotelu SPA

Niebanalnym pomysłem na prezent na Dzień Matki będzie voucher do SPA. Wiele hoteli spa przed tym szczególnym świętem dodaje do swojej oferty pakiety dla mam. Zazwyczaj obejmują one nocleg, wyżywienie oraz konkretne zabiegi w SPA. Taki voucher kupimy już za około 250 złotych za noc dla jednej osoby.



Hotele SPA znajdziemy niemal wszędzie, ale dla wygody możemy zdecydować się na nocleg niedaleko naszego miejsca zamieszkania lub połączyć pobyt w SPA z wyjazdem nad morze, w góry lub na Mazury. Niektóre hotele wymagają zarezerwowania konkretnego terminu w SPA już przy zakupie pakietu, inne jednak oferują bezterminowe vouchery, które są pewniejszym rozwiązaniem. Dzięki niemu mama będzie mogła sama wybrać termin wyjazdu, w którym będzie miała ochotę i czas na to, by zrealizować taki voucher.

Kupując pobyt w SPA dla mamy, nie musimy rezerwować kilkudniowego pobytu.

Innym rozwiązaniem jest wykupienie konkretnego masażu lub zabiegu, czy też wejściówki na kilkugodzinny pobyt w SPA. Możliwości jest wiele jednak wszystko zależy od preferencji obdarowywanej mamy, a także tego, jaką kwotę jesteśmy w stanie przeznaczyć na taki prezent.



Prezent na Dzień Matki 2023. Wycieczka do uzdrowiska

Jeśli chcemy, by nasza mama oprócz relaksu, zadbała o swoje zdrowie, możemy podarować jej wyjazd do sanatorium. Oprócz pobytów na skierowania z NFZ czy też ZUS możemy wykupić indywidualny pobyt za pełną opłatą. Kąpiele solankowe i borowinowe, masaże, tężnie, pijalnie wód mineralnych to tylko niektóre atrakcje, z których można skorzystać w uzdrowiskach.

Taki pobyt to odpoczynek i regeneracja dla ciała i ducha. To wspaniały prezent dla mam, które zmagają się z najróżniejszymi schorzeniami.

Które sanatorium wybrać? Możliwości jest wiele. Najpopularniejszymi uzdrowiskami w Polsce są m.in.: Ciechocinek, Kołobrzeg, Lądek-Zdrój, Kudowa-Zdrój, czy Krynica-Zdrój. Każde z nich dedykowane jest leczeniu innych chorób, dlatego wybierając miejsce, musimy najpierw zapoznać się z ofertą konkretnych sanatoriów na ich stronach internetowych.



Podobnie jak hotele SPA, sanatoria oferują vouchery na konkretne zabiegi lub całe pobyty. W zależności od standardu cena pobytu to wydatek rzędu 150-350 złotych za dobę. Pakiety 7-dniowe zaczynają się od nieco ponad 1000 złotych, jednak średni koszt pobytu dla jednej osoby to około 1300-1500 złotych. Na taki prezent możemy złożyć się wspólnie z rodzeństwem.



Jaki prezent na Dzień Matki 2023? City break dla miłośniczek zwiedzania

Dla wszystkich żądnych przygód mam, które kochają odkrywać nowe miejsca, świetnym prezentem może okazać się wycieczka ze zwiedzaniem. Taki wyjazd możemy zorganizować w Polsce. Nieco bardziej angażującym i nietypowym rozwiązaniem będzie krótka wycieczka za granicę.



Pięknymi i ciekawymi miejscami, do których można szybko dojechać autobusem są ba przykład Praga i Berlin. Dla mam, które chętnie polecą samolotem, dobrym pomysłem będzie city break w Budapeszcie.

Jeśli planujemy podróżować razem z mamą, tańszym rozwiązaniem może okazać się zorganizowanie wycieczki na własną rękę. Jeśli jednak zdecydujemy się na zakup wycieczki dla rodziców lub samej mamy dużo wygodniejszym wyborem będzie wykupienie wycieczki zorganizowanej przez biuro podróży.

Koszt zorganizowanej wycieczki weekendowej do Pragi wynosi około 470 złotych za osobę. Cena obejmuje przejazd autokarem, opiekę przewodnika, wyżywienie oraz nocleg. Z kolei weekendowa wycieczka do Berlina z wyżywieniem to koszt 600 złotych od osoby. Podobnie może kosztować wycieczka do Budapesztu. Niektóre biura podróży oferują przejazd autobusowy, inne w swoich ofertach mają przelot samolotem, jednak taka opcja może okazać się nieco droższa.



Na takich wycieczkach często obowiązuje określony plan, a ich program jest raczej intensywny. To świetny prezent dla mam, które lubią aktywny wypoczynek, są ciekawe świata i chętnie zwiedzą najróżniejsze zabytki. Ofert zorganizowanych wycieczek możemy szukać na stronach internetowych biur podróży, a także przez internetowe wyszukiwarki wycieczek.



