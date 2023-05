Kupując bilety lotnicze i przygotowując się do podróży samolotem, warto przemyśleć, czy będziemy korzystać jedynie z bagażu podręcznego, czy też konieczna będzie jego rejestracja.

Podróże. Bagaż podręczny czyli jaki?

Bagaż podręczny (kabinowy) to bagaż, który mamy pod ręką i który pasażer może wnieść ze sobą na pokład samolotu. Należy go umieścić pod siedzeniem lub w schowku nad fotelem. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń w samolocie bagaż kabinowy nie może być zbyt duży i ciężki. Jego dopuszczalne wymiary i waga mogą się różnić w zależności od linii lotniczych.

Bagaż podręczny u większości przewoźników jest bezpłatny, ale w przypadku tańszych połączeń należy się liczyć z dodatkowymi opłatami.

Polski rynek transportu lotniczego zdominowany jest przez trzech przewoźników: PLL LOT, Wizz Air oraz Ryanair. Sprawdzamy, jakie przepisy dotyczące bagażu podręcznego ma każdy z nich.

Jaki bagaż podręczny w samolocie PLL LOT?

W ramach lotów świadczonych przez polskiego przewoźnika narodowego pasażerowi przysługuje bagaż podręczny o wymiarach maksymalnych: 55 cm wysokości, 40 cm szerokości i 23 cm głębokości. Dopuszczalna jest łączna suma tych wymiarów nieprzekraczającą 118 cm.



W zależności od klasy, w której pasażer podróżuje i kierunku docelowego, różnić się może dopuszczalna waga takiego bagażu podręcznego. W najtańszych opcjach jest to maksymalnie 8 kg. Jej przekroczenie powoduje naliczenie dodatkowych kosztów.

Ponadto, w ramach ceny biletu, można zabrać ze sobą na pokład samolotu torebkę damską lub męską lub niewielki plecak lub nerkę czy saszetkę (maksymalnie 2 kg, o wymiarach: 40 cm x 35 cm x 12 cm). Może to być także laptop, parasol, mały aparat fotograficzny lub lornetka.

Rodzice podróżujący z dziećmi mogą również mieć przy sobie pokarm oraz składany wózek lub spacerówkę. W ramach bagażu podręcznego osobie z niepełnosprawnościami przysługuje prawo do wózka inwalidzkiego (załadowanego do bagażnika przed wejściem na pokład i zwróconego pasażerowi po wylądowaniu). Niepełnosprawni mogą mieć również kule lub inny sprzęt medyczny do użytku osobistego.

Jaki bagaż podręczny w Wizz Air?

Każdy pasażer linii Wizz Air może zabrać ze sobą na pokład jedną bezpłatną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 10 kg, a wymiar bagażu nie może przekraczać 40 x 30 x 20 cm.



Bagaż w liniach Wizz Air musi się zmieścić pod fotelem. Może to być torba na laptopa, damska torebka lub mały plecak.

Na pokład można wnieść bezpłatnie parę kul dla pasażerów niepełnosprawnych ruchowo, a dla dzieci poniżej drugiego roku życia składany wózek lub małą kołyskę i jedzenie.

Bagaż podręczny. Co można zabrać do samolotu Ryanair?

Pasażerowie linii Ryanair mają prawo zabrać ze sobą bezpłatnie jedną małą osobistą torbę lub plecak, która musi zmieścić się pod siedzeniem przed danym pasażerem (40 cm x 20 cm x 25 cm).

Pasażerowie ze sprzętem medycznym mogą oprócz swojej małej, osobistej torby, wnieść te przedmioty bezpłatnie na pokład, po wcześniejszym potwierdzeniu przez Zespół Pomocy Specjalnej.



Osoba dorosła podróżująca z niemowlęciem może również przewozić torbę dziecięcą o wadze do 5 kg.

Co można wnieść na pokład samolotu? Jakie są zasady?

Podobnie jak przy kwestii rozmiarów, dopuszczalna zawartość bagażu podręcznego może się różnić, w zależności od przewoźnika. Trzeba pamiętać, że do bagażu podręcznego nie możemy zabierać żadnych ostrych i niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, m.in.: nożyczek, igieł, noży, nieosłoniętych golarek, ostrzy, żyletek, skalpela, drutów i szydełka do robótek, korkociągu, a w szczególności broni.



Do bagażu podręcznego można zabrać cążki, pilnik do paznokci oraz buty na wysokim obcasie. Dopuszczone są e-papierosy, jednak pod warunkiem, że nie będą używane podczas lotu.

Bezwzględnie zabronione jest wnoszenie na pokład materiałów chemicznych, toksycznych, łatwopalnych, żrących, wybuchowych lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, jak i środowiska.

W bagażu podręcznym można przewieźć maksymalnie 1 litr płynów w pojemnikach do 100 ml. Ograniczenie dotyczące płynów odnosi się zarówno do kosmetyków, jak i napojów. Warto wiedzieć, że wchodząc na pokład samolotu, można mieć ze sobą napój w butelce o większej pojemności, jeśli został zakupiony w strefie bezcłowej.

Ponadto, do bagażu podręcznego w samolocie możemy zapakować żywność m.in. ciastka, kanapki, cukierki, herbatniki, chrupki, orzechy, batoniki, świeże owoce, warzywa, gumę do żucia, żywność w postaci płynnej, półpłynnej lub żelowej (w ramach limitu przewozów płynów).

Dopuszczalne jest wniesienie na pokład urządzeń takich jak laptop, komórka, konsola, aparat fotograficzny, elektryczna szczoteczka do zębów, kamera, GPS, prostownica, suszarka do włosów, lokówka lub żelazko turystyczne.

Pamiętajmy, aby planując podróż samolotem każdorazowo warto zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi, dotyczącymi bagażu oraz regulaminem wybranego przewoźnika.

