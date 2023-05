Dzień Matki przypada co roku 26 maja. Z tej okazji chętnie obdarowujemy mamy słodyczami czy też kwiatami. Jeśli jednak chcemy być nieco bardziej oryginalni i pragniemy pokazać mamie, jak bardzo jest dla nas wyjątkowa, możemy przygotować prezent własnoręcznie. Osoba, która go otrzyma, z pewnością doceni włożony w niego czas i wysiłek.

Samodzielne przygotowanie prezentu pozwala na jego pełne spersonalizowanie. Dzięki temu możemy być pewni, że nasz podarunek na Dzień Matki będzie unikatowy i spodoba się mamie.



Reklama

Dzień Mamy 2023. Las w słoiku z okazji święta mamy

Zrobienie własnego lasu w słoiku wcale nie jest trudne. Potrzebujemy jednak do tego odpowiednie naczynie, a także wybrane rośliny. Do stworzenia takiego prezentu możemy wykorzystać między innymi paprocie, skrzydłokwiat, bonsai, bluszcz, a nawet storczyki. Naczynie, do którego je włożymy, musi mieć pokrywkę. Warto więc kupić ładny ozdobny słoik w odpowiednim rozmiarze.

Na początek w słoiku musimy umieścić około centymetra warstwy filtrującej, składającej się z piasku, żwiru oraz keramzytu. Dzięki tym materiałom nadmiar wody będzie odprowadzany, a korzenie roślin będą chronione przed przemoczeniem. Następnie taką warstwę musimy przykryć niewielką ilością węgla aktywowanego, który usunie z podłoża szkodliwe dla roślin substancje. Dostaniemy go w aptece. Kolejna warstwa składająca się z ziemi powinna mieć około 7 centymetrów wysokości. Do tak przygotowanego podłoża możemy sadzić nasze rośliny.

Zobacz więcej: Co dać dziecku na pierwszą komunię? Jaki prezent wybrać? Podpowiadamy

W sklepach ogrodniczych możemy kupić młode rośliny, które idealnie nadadzą się do lasu w słoiku. Inną możliwością jest odcięcie fragmentów starszych roślin i ich ukorzenienie, jednak ten proces zajmuje znacznie więcej czasu. Wybrane rośliny umieszczamy w niewielkich zagłębieniach. Przestrzeń między nimi możemy wypełnić mchem, gałęziami lub drobnymi kamieniami.

Na koniec rośliny należy podlać niewielką ilością wody, a następnie zamknąć słoik. Las w słoiku należy ustawić w cieniu. Nie powinien stać w bezpośrednim słońcu np. na parapecie, bo może to zaszkodzić roślinom. Gdy widzimy, że na ściankach słoika skrapla się dużo wody, należy go otworzyć, aby jej część mogła wyparować.

Dzień Matki 2023. Naturalne kosmetyki jako upominek

Świetnym pomysłem na prezent dla mamy w Dzień Matki 2023 mogą być własnoręcznie wykonane kosmetyki, które w prosty sposób samodzielnie możemy przygotować z naturalnych składników.

Warto również zadbać o ładne pojemniki, w tym małe słoiczki, które przyozdobimy wstążką, czy też ręcznie wykonaną etykietą. Najlepszymi kosmetykami, które wykonamy w domu, są: peelingi, mydła, sole do kąpieli, płukanki do włosów czy też maseczki. Oto kilka kosmetyków, które możemy wykonać własnoręcznie:

różana sól do kąpieli - możemy przygotować ją w kilka minut. Potrzebujemy do tego opakowania soli gruboziarnistej - może być to sól morska, himalajska czy też z kopalni soli, płatki róży, a także olejek eteryczny (np. z trawy cytrynowej lub grejpfruta). Wystarczy, że wymieszamy wszystkie składniki w wybranych proporcjach, a następnie całość wsypiemy do słoika;

- możemy przygotować ją w kilka minut. Potrzebujemy do tego opakowania soli gruboziarnistej - może być to sól morska, himalajska czy też z kopalni soli, płatki róży, a także olejek eteryczny (np. z trawy cytrynowej lub grejpfruta). Wystarczy, że wymieszamy wszystkie składniki w wybranych proporcjach, a następnie całość wsypiemy do słoika; kawowy peeling - nadaje się zarówno do ciała, jak i twarzy. Kawowy peeling jest bardzo prosty w przygotowaniu. Potrzebujemy do tego wysuszonych fusów z kawy oraz wybranego oleju - nada się na ten cel oliwa z oliwek. Można wykorzystać olej rycynowy lub sezamowy. Do mieszanki możemy również wsypać łyżeczkę cynamonu, co sprawi, że peeling będzie pięknie pachniał;

- nadaje się zarówno do ciała, jak i twarzy. Kawowy peeling jest bardzo prosty w przygotowaniu. Potrzebujemy do tego wysuszonych fusów z kawy oraz wybranego oleju - nada się na ten cel oliwa z oliwek. Można wykorzystać olej rycynowy lub sezamowy. Do mieszanki możemy również wsypać łyżeczkę cynamonu, co sprawi, że peeling będzie pięknie pachniał; płukanka do włosów z melisy - do jej przygotowania wystarczą torebki melisy i szklanki gorącej wody w proporcji 3:2. Wystarczy zalać zioła wrzątkiem, a następnie pozostawić je do wystygnięcia. Taki roztwór przelewamy do szklanej buteleczki. Płukanki używa się po umyciu włosów. Melisa wzmacnia włosy, a także ogranicza ich wypadanie.

Dzień Matki 2023. Własnoręcznie pleciona makrama ze zdjęciami

Wyjątkowym prezentem, który będzie nie tylko ozdobą, ale i pamiątką pełną wspomnień jest własnoręcznie pleciona makrama ze zdjęciami. Do jej przygotowania nie potrzeba szczególnych umiejętności. Możemy zapleść ją, jak chcemy.

Zobacz więcej: Życzenia imieninowe dla koleżanki i kolegi. Najlepsze gotowe życzenia na imieniny

Do zrobienia makramy potrzebujemy jasnego sznurka, a także drewnianego drążka lub ładnej gałęzi. Przygotowanie powinniśmy zacząć od pocięcia sznurka na fragmenty o tej samej długości. Następnie wszystkie odcinki trzeba przywiązać w równej odległości do drewnianego elementu, np. gałęzi. Sposobów na zaplatanie makramy jest wiele, a w internecie możemy znaleźć wiele podstawowych węzłów, które możemy wykonać.

Jeśli jednak okaże się to zbyt skomplikowane, możemy pozostawić odcinki sznurka, aby wolno opadały, a na ich końcówkach umieścić np. korale.

Do takiej makramy należy następnie przymocować wydrukowane zdjęcia, które przywołują wspomnienia wspólnych momentów z mamą. Możemy użyć do tego małych drewnianych klamerek, które kupimy w sklepach z papeterią, czy artykułami artystycznymi.



Czytaj także:

Putin dostał francuską mapę z XVII wieku. "Ukrainy nie było"

Tusk otrzymał prezent od małej dziewczynki. "To na szczęście"

Prezent na Komunię. Co dać dziecku komunijnemu?