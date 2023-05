IMGW opublikowało niedawno eksperymentalną prognozę długoterminową na czerwiec. Okazuje się, że temperatury mogą nas pozytywnie zaskoczyć. W całym kraju możemy się spodziewać wyższej średniej temperatury niż zwykle. Choć będą chwile ze słońcem, należy się jednak liczyć z opadami deszczu.

Jaka pogoda będzie w Boże Ciało 8 czerwca?

Początek długiego weekendu w Boże Ciało 8 czerwca zapowiada się wyjątkowo pozytywnie. W całej Polsce temperatury będą wahać się od 19 do 24 stopni Celsjusza.

Reklama

Najcieplej będzie w Opolu i Katowicach. Temperatura na poziomie 22-23 st. C. będzie się utrzymywać w centralnej i południowej Polsce. Najzimniej będzie na Pomorzu. Mieszkańcy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego będą musieli zmierzyć się z temperaturami poniżej 20 st. C. Nad morzem termometry mogą pokazać 15 st. C.

Zobacz więcej: Dlaczego wiosenny kwiat jest śmiertelnie niebezpieczny? Czym zagraża?

Wraz z wysokimi temperaturami przyjdą jednak opady deszczu. Można się ich spodziewać prawie w całej Polsce. Jedynie mieszkańcy Podlasia, Małopolski, Podkarpacia i Gór Świętokrzyskich będą mogli cieszyć się w pełni słoneczną pogodą.

Należy także uważać na burze. Są one spodziewane w województwach: dolnośląskim, łódzkim i mazowieckim.

Jaka pogoda będzie w piątek 9 czerwca?

Piątek po Bożym Ciele zaskoczy nas słoneczną pogodą i brakiem opadów. W całym kraju będzie można zaobserwować niewielkie lub częściowe zachmurzenie. Będzie więc sucho.

Termometry z kolei mogą nam nie przynieść miłych wiadomości. Wysokie temperatury utrzymają się bowiem tylko w południowej Polsce.

Na Pomorzu i w centralnej Polsce nadejdzie ochłodzenie. Na północnym zachodzie temperatury będą utrzymywać się w okolicy 17-18 st. C. Natomiast w centrum utrzymają się na poziomie 19-21 stopni Celsjusza.

Zdjęcie Na czerwcowy wyjazd w góry warto zabrać cieplejsze rzeczy / 123RF/PICSEL

Jaka pogoda będzie w sobotę 10 czerwca?

Sobota będzie najzimniejszym dniem podczas długiego weekendu związanego z Bożym Ciałem.



W całej Polsce temperatury będą kształtować się na poziomie 18-19 st. C.

Zobacz więcej: Sprowadzono je w Karkonosze. Gatunek powoli wymiera

Synoptycy nie zapowiadają tego dnia opadów deszczu. Możemy więc liczyć w sobotę 10 czerwca na słoneczną, ale chłodną pogodę.

Jaka pogoda będzie w niedzielę 11 czerwca?

W niedzielę wróci ładna pogoda z początku długiego weekendu. W całej Polsce termometry pokażą temperaturę powyżej 20 st. C. Najcieplej będzie w Białymstoku - aż 23 st. C. Tego dnia na ciepłą pogodę i słońce mogą nawet liczyć mieszkańcy Pomorza.

Zobacz więcej: Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Najzimniej będzie tym razem w województwach małopolskim i podkarpackim. Wystąpią tam także opady deszczu. Szczególnie niskie temperatury będzie można odczuć w miejscowościach podgórskich - w Szklarskiej Porębie zapowiadane jest jedynie 15 stopni. Z kolei w Zakopanem będzie niewiele cieplej - jedynie 17 stopni.

Zobacz także:

Intensywne opady i burze. Prognoza pogody na najbliższy tydzień nie jest optymistyczna

Pogoda w Polsce. Niż Benedykt pokrzyżuje nam plany

ONZ ostrzega. W tym roku padną kolejne klimatyczne rekordy