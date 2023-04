Pierwsza komunia święta to duża i ważna uroczystość dla katolików. Po mszy większość rodziców organizuje przyjęcie komunijne, na które zaprasza członków rodziny i bliskich znajomych. Ze względu na dużą liczbę gości, zazwyczaj odbywają są one w restauracjach.

Zgodnie ze zwyczajem zaproszeni przynoszą ze sobą prezenty dla przyjmującego komunię dziecka lub wręczają mu koperty z pieniędzmi. Wiele osób zastanawia się, ile gotówki do niej włożyć, by nie popełnić faux-pas.

Prezent czy pieniądze - co dać dziecku z okazji I komunii świętej?

Na wręczanie upominków komunijnych najczęściej decydują się bliskie dziecku osoby, które wiedzą, czym się ono interesuje i jaki prezent sprawi mu radość. Kiedyś z tej okazji wręczano zegarek, złoty medalik czy rower.

Obecnie lista prezentów na komunię jest znacznie dłuższa i bardziej kosztowna . Wśród najpopularniejszych propozycji znajdują się laptop, smartfon, smartwatch, hulajnoga elektryczna czy konsola do gier.

Niektórzy decydują się nawet na zakup sztabki złota, wycieczki zagranicznej dla dziecka i jego rodziców czy opłacenie obozu wakacyjnego.

Warto jednak pamiętać, że uroczystość ta powinna mieć przede wszystkim wymiar religijny, dlatego w dobrym tonie jest wręczyć dziecku coś, co będzie mu przypominało ten dzień, np. Biblię z dedykacją czy grawerowany łańcuszek.

Ile pieniędzy dać na komunię w 2023 r.?

Ze względu na wysoką inflację ceny tegorocznych przyjęć komunijnych bardzo wzrosły. Koszt nakrycia w restauracji dla jednej osoby w dużym mieście często przekracza 150 -200 zł. Goście zaproszeni na uroczystość zazwyczaj biorą to pod uwagę i wkładają do koperty przynajmniej taką kwotę, która "zwróci" organizatorom ich obecność na imprezie.

Ile pieniędzy włożyć do koperty? Tutaj podzielisz się swoją opinią!

Dalsi krewni i znajomi często obdarowują dziecko kwotą w zakresie 150-300 zł. Bliższa rodzina zazwyczaj decyduje się na wyższe kwoty, sięgające ok. 500 zł.

Ile do koperty na komunię od chrzestnych?

Wartość prezentu komunijnego powinna być uzależniona od możliwości finansowych, przyjęło się jednak, że najwięcej pieniędzy do koperty wkładają chrzestni. Często przygotowują się na tę okazję, odkładając fundusze przez wiele miesięcy.

Zazwyczaj chrzestni ofiarowują dziecku od 1000 do 2000 zł, choć zdarzają się osoby przekazujące jeszcze większe sumy.

Ile dają na I komunię świętą dziadkowie?

Seniorzy nie należą do wyjątkowo zamożnej grupy społecznej, jednak często to właśnie dziadkowie czują się w obowiązku, by dać wnukowi drogi prezent na komunię lub wręczyć mu grubą kopertę. Zazwyczaj przeznaczają oni na ten cel 500-1000 zł.

Niestety niskie świadczenia emerytalne oraz wysoka inflacja sprawiły, że coraz więcej dziadków mówi, że nie stać ich na drogie prezenty komunijne.

Okazuje się, że nie tylko oni mają problem z finansowaniem drogiej uroczystości. Aż jedna czwarta rodziców bierze na ten cel kredyt.

