Marcin Krzyżanowski, orientalista, były konsul RP w Kabulu: - Będę się upierał, że konflikt nie został ostatecznie zakończony. Paradoksalnie, na obecnym jego etapie to Hamas wychodzi zeń zwycięsko. Jego szeregi zostały mocno przetrzebione, niemniej udało mu się przetrwać 15 miesięcy izraelskich działań wojennych. Przetrwał jako zorganizowana siła polityczna i siła zbrojna. Biorąc pod uwagę sposób prowadzenia walk przez Izrael , to nie było wcale oczywiste i dziś istnienie Hamasu jest jego wielkim sukcesem.

- W Izraelu doskonale zdają sobie sprawę, jak bardzo ich wizerunek ucierpiał w związku ze sposobem prowadzenia działań wojennych w Gazie, natomiast nie jest to dlatego państwa kwestia istotna. Izrael przyzwyczaił się do ostracyzmu, jego doktryna polityczna, oprócz kluczowego sojuszu z USA, zakłada działanie w osamotnieniu.

No właśnie, USA. Prezydent-elekt Donald Trump domagał się uwolnienia przez Hamas wszystkich zakładników przed początkiem jego kadencji. Jeśli nie "zacznie się piekło" - to cytat. Na ile zawieszenie broni i wymiana zakładników jest jego zasługą, a na ile to nacisk wewnętrzny rodzin zakładników i opinii publicznej?

Co dalej, czy to koniec tej wojny?

- Zdecydowanie to nie koniec wojny, do niego jeszcze daleko. To tylko chwilowy oddech. Niewykluczone że dojdzie bardzo szybko do wznowienia działań wojennych. Proponowane zawieszenie broni podzielone jest na trzy fazy, ze szczegółami ustalona jest tylko pierwsza. Jest możliwe, a wręcz prawdopodobne, że zawieszenie broni skończy się już po pierwszej fazie.