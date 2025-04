Pogoda na Wielkanoc nie pozwoli nam się nudzić Pogoda w okresie świątecznym będzie bardzo zmienna, z możliwymi burzami, szczególnie w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

Będzie chłodniej, niż obecnie, choć temperatury pozostaną przyjemne, szczególnie na północy i wschodzie kraju.

W Niedzielę Wielkanocną pogoda się uspokoi, oferując przeważnie pogodny dzień z możliwym przelotnym deszczem na północy.

Czwartek będzie najgorętszym dniem Wielkiego Tygodnia, z temperaturami na zachodzie dochodzącymi do 28 stopni Celsjusza. Potem jednak nieco się ochłodzi, a do Polski wrócą deszcze, a miejscami nawet burze. Takie zjawiska wystąpią w niektórych świątecznych dniach.

Wielkanoc 2025: Pogoda wciąż będzie się zmieniać

Długi, świąteczny weekend nie wszędzie będzie spokojny. Po słonecznym i suchym czwartku zmiany nastąpią szybko, bo już kolejnego dnia - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wielki Piątek będzie pochmurny na zachodzie i południu i tam można się spodziewać przelotnego deszczu i burz. Mogą im towarzyszyć lokalne ulewy, z sumą opadów na poziomie do około 15 litrów wody na metr kwadratowy. Mimo wszystko wciąż będzie ciepło, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum: do 26 stopni. Na południu będzie około 20 st. C, a najchłodniej na Wybrzeżu: około 10 stopni.

Piątkowym burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Tatrach może też wiać do 80 km/h.

Z czasem chmur będzie coraz więcej i w Wielką Sobotę pojawią się nad większością kraju. Również tego dnia trzeba uważać na przelotne deszcze i burze. Możliwe więc, że udając się ze święconką trzeba będzie zabrać kurtkę przeciwdeszczową.

Znowu na termometrach pojawią się wartości przekraczające 20 stopni, jednak tym razem tylko na wschodzie i północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia będzie od 20 do 23 st. C. W pozostałych miejscach chłodniej: od 9-14 st. C nad morzem do około 15 stopni na północnym zachodzie i terenach podgórskich. Podczas burz znowu mocniej powieje: w porywach do 70 km/h.

Pogoda się uspokoi. Wielkanoc dość ciepła

Niedziela Wielkanocna będzie spokojniejsza od wcześniejszych dni, ponieważ tym razem burze powinny ominąć nasz kraj. Będzie przeważnie pogodnie, choć na wschodzie i północy napłynie więcej chmur i tam przelotnie może popadać deszcz.

W Niedzielę Wielkanocną powinno być spokojnie i bez burz. Będzie wciąż dość ciepło: miejscami na południu do 23 stopni Celsjusza wxcharts materiał zewnętrzny

Świąteczna niedziela będzie dość ciepła, z temperaturami od 17 stopni na północy do 23 st. C na południu. Tylko nad morzem będzie wyraźnie chłodniej: od 9 do 13 stopni. Wiatrem nie musimy się przejmować, ponieważ będzie słaby.

Ciepła masa utrzyma się w Polsce również w Poniedziałek Wielkanocny. Najcieplej będzie w centrum i na południu: do 24 stopni Celsjusza. Wyraźnie chłodniej będzie nad samym morzem (8-13 st. C), a na północy nie powinno być więcej niż 16 stopni.

Poniedziałek wielkanocny będzie spokojny, jednak lokalnie może popadać, a wieczorem miejscami na zachodzie nawet zagrzmieć wxcharts materiał zewnętrzny

Ostatni świąteczny dzień będzie przeważnie pogodny, jednak na północnym wschodzie i na terenach podgórskich może być pochmurnie i tam lokalnie popada deszcz. Niewykluczone też, że wieczorem lokalnie na zachodzie pojawią się słabe burze, które nadciągną znad Niemiec.

