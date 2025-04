Podczas Ostatniej Wieczerzy , która miała miejsce w Wieczerniku, Jezus, łamiąc chleb powiedział do swoich uczniów: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje" (Mt 26,26).

Następnie podał Apostołom kielich wypełniony winem ze słowami: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" (Mt 26,27-28).

Na pamiątkę wydarzeń, jakie miały miejsce podczas Ostatniej Wieczerzy, w Wielki Czwartek wszyscy kapłani obchodzą swoje święto . Właśnie wtedy Kościół wspomina to, jak dużą rolę odgrywają oni w życiu wspólnoty. W tym roku Wielki Czwartek wypada 17 kwietnia.

Nie tylko sprawują sakramenty, ale także głoszą Słowo Boże i wskazują odpowiednie postawy chrześcijańskie. Rolą księży jest także pomoc wiernym w trudnych momentach oraz działanie na rzecz duchowego rozwoju wspólnoty. To, jak kapłan pełni swoją posługę może mieć wpływ na życie i rozwój duchowy parafian.

Poranna msza święta tego dnia sprawowana jest najczęściej w katedrach. Tzw. Msza Krzyżma to moment, w którym święci się oleje potrzebne do sprawowania sakramentów. W kościołach diecezjalnych odprawiana jest najczęściej tylko jedna, wieczorna, msza święta. To właśnie w jej trakcie w szczególny sposób modlimy się za księży i ich zasługi w życiu Kościoła i parafii.