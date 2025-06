Teheran zakomunikował przedstawicielom krajów arabskich , że byłby otwarty na powrót do stołu negocjacyjnego, jeśli USA nie dołączą do ataku na Iran - poinformowały źródła amerykańskiej gazety. Iran przekazał też Izraelowi, że powstrzymanie przemocy jest w interesie obu stron.

Jednak w związku z izraelską przewagą w irańskiej przestrzeni powietrznej i niewielkimi skutkami irańskich kontrataków władze Izraela nie są zbyt skłonne do tego, by powstrzymać operację. Dążą natomiast do większych zniszczeń irańskich obiektów nuklearnych i większego osłabienia władz w Teheranie.