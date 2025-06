Huckabee przekazał również, że w poniedziałek zarówno ambasada jak i konsulat USA w Izraelu pozostaną zamknięte. Powodem jest utrzymujące się wezwanie władz izraelskich do przebywania w pobliżu schronów i schodzenie do nich w razie irańskich ataków. Zaapelował też do 700 tys. Amerykanów mieszkających w Izraelu, by regularnie sprawdzali najnowsze informacje na stronie internetowej ambasady.