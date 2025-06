Najnowsza salwa rakietowa nie spowodowała ofiar śmiertelnych, jednak w poprzednich atakach zginęło 11 osób, a ok. 200 zostało rannych.

W okolicach Tel Awiwu doszło do eksplozji po wystrzeleniu rakiet z Iranu w kierunku Izraela.

Siły Obronne Izraela (Cahal) powiadomiły, że przygotowują się do przechwycenia "salwy rakiet balistycznych" wystrzelonych z Iranu , ale jednocześnie nadal prowadzą ostrzał celów w Republice Islamskiej.

W mediach społecznościowych Cahal wezwał Irańczyków do ewakuowania fabryk broni przed nadchodzącymi atakami, co - jak ocenia Associated Press - stanowi zapowiedź rozszerzenia izraelskiej operacji wojskowej.