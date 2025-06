W wyniku ataku w izraelskich miastach rozległy się syreny alarmowe i doszło do eksplozji, ranne zostały dwie osoby.

W komunikacie zaapelowano do Izraelczyków, aby po otrzymaniu ostrzeżenia udali się do schronów i pozostali w nich do odwołania. "Opuszczenie chronionego obszaru będzie możliwe tylko po otrzymaniu wyraźnych instrukcji" - dodano.