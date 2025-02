"W świetle powtarzających się naruszeń Hamasu, w tym ceremonii, które poniżają naszych zakładników, i cynicznego używania ich w celach propagandowych, zapadła decyzja o opóźnieniu uwolnienia terrorystów, zaplanowanego na wczoraj, aż zagwarantowane zostanie kolejne uwolnienie zakładników bez poniżających ceremonii " - napisano w komunikacie, cytowanym przez Times of Israel.

Od tego czasu oba kraje wielokrotnie wysuwały wobec siebie zarzuty o nieprzestrzeganie umowy, ale nie skutkowało to poważniejszymi konsekwencjami. Teraz jednak Times of Israel ocenia, że decyzja ogłoszona przez biuro Netanjahu może doprowadzić do wycofania się z umowy o zawieszeniu broni, w ramach której Hamas wypuścił już 25 żywych zakładników i przekazał Izraelowi ciała czworga innych.