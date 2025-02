Pięć strategicznych punktów Izraela i przełomowe zmiany w Libanie

Choć obowiązuje zawieszenie broni, to na linii Izrael-Liban wciąż panuje duże napięcie. Mimo upływu terminu izraelska armia nie wycofała się z pięciu strategicznych punktów na południu Libanu, do którego powoli powracają szyiccy uchodźcy. Równocześnie w kraju doszło do przełomowych przeobrażeń.