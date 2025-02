NBC wskazuje, że Donald Trump oskarża Międzynarodowy Trybunał Karny o "bezprawne atakowanie Stanów Zjednoczonych i Izraela". Redakcja dotarła do kopii arkusza informacyjnego rozporządzenia.

MTK. Nakaz aresztowania Netanjahu i odpowiedź amerykańskiej administracji

Binjamin Netanjahu spotkał się z Donaldem Trumpem we wtorek. Premier przyleciał do Waszyngtonu, prezydent USA przyjął go w Białym Domu.