Marcin ​Makowski: Nowogrodzka wystawia rachunek za Polski Ład

Minister Tadeusz Kościński, bliski współpracownik i zaufany człowiek premiera Morawieckiego, podał się w poniedziałek do dymisji. Oficjalnie za "pewne niedociągnięcia" przy wdrażaniu Polskiego Ładu. Nieoficjalnie jego dymisja to żółta kartka Nowogrodzkiej dla szefa rządu. Dylemat, przed którym stoi Jarosław Kaczyński wygląda następująco: jak daleko sięgnąć personalną miotłą, aby nie doprowadzić do destabilizacji rządu. To nie jest łatwa układanka.

Zdjęcie Były minister finansów Tadeusz Kościński i premier Mateusz Morawiecki / Adam Chełstowski / Agencja FORUM