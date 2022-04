Tajemnicza siłownia w resorcie Jacka Sasina

Jak dowiedziała się Interia urzędnicy Ministerstwa Aktywów Państwowych mają do dyspozycji własną siłownię. Co ciekawe, udało się ją zorganizować, nie wydając ani złotówki z budżetu. Z informacji, które przekazał nam resort wynika, że siłownia ma m.in. "zwiększyć zdolność przyciągania i utrzymania pracowników". - To nic nadzwyczajnego, w ministerstwie cyfryzacji też jest - uważa jeden ze współpracowników Jacka Sasina.

Zdjęcie Minister Aktywów Państwowych i wicepremier Jacek Sasin / Zbyszek Kaczmarek/REPORTER / East News