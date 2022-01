Ryszard Terlecki interweniował u Jarosława Kaczyńskiego ws. Barbary Nowak

- Nie będzie dymisji. Pani kurator (Barbara Nowak - red.) rzeczywiście niefortunnie się wypowiedziała, ale uważamy, że to nie jest powód do odwołania - ogłosił Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego PiS. Jak ustaliła Interia, to ten wpływowy krakowski polityk obronił koleżankę. Wstawił się za nią u samego Jarosława Kaczyńskiego.

Zdjęcie Ryszard Terlecki i Jarosław Kaczyński / Andrzej Iwańczuk / Reporter