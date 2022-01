Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak została zapytana na antenie radia Zet, czy szczepienia dla nauczycieli powinni być obowiązkowe.



- Z mojego punktu widzenia nie, absolutnie nie. Uważam, że człowiek dorosły, człowiek wolny musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać - powiedziała.



- Nie zgadzam się z pomysłem, aby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać, szczególnie jeśli mówimy o szczepionkach. Jak wszyscy wiemy, konsekwencje tego eksperymentu nie zostały jeszcze stwierdzone. Nie wyobrażam sobie, żeby można było kogokolwiek zmuszać - dodała Barbara Nowak.



Adam Niedzielski: Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu

Do wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty odniósł się na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.



- O takich wybrykach słyszymy od czasu do czasu, że znajduje się osoba, jeśli można powiedzieć "oświecona", która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki. Niestety to są oczywiście kolejne wpadki, niefortunne wypowiedzi - powiedział szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej.

Jak dodał, według danych z Polski szczepienie chroni "60-krotnie w stosunku do osób niezaszczepionych" (chodzi o ciężki przebieg choroby i zgon - przyp. red.).



- Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu. Jeżeli ktoś chce zaistnieć medialnie, to powinien zdawać sobie sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność, bo każda osoba, która po takiej wypowiedzi zwątpi, zrezygnuje ze szczepienia, to jest osoba, której życie i zdrowie obciąża odpowiedzialność tych autorytetów - powiedział Adam Niedzielski.



- Oczywiście, że [Barbara Nowak] powinna ponieść konsekwencje - dodał minister zdrowia. Jego zdaniem takie osoby nie powinny brać odpowiedzialności za edukację.