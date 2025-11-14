Serwis Publico donosi, że orkan Claudia zabił w Portugalii dwie osoby. To para seniorów w wieku 88 lat, którą ratownicy znaleźli po sforsowaniu drzwi i okien w ich zalanym przez powódź domu w Fernão Ferro pod Lizboną. Nie są znane dokładne przyczyny ich śmierci.

AFP podaje, że rejon Setubal, gdzie doszło do tragedii, był jednym z obszarów najbardziej dotkniętych przez orkan Claudia, który od środy przetaczał się przez kontynentalną część Portugalii i wyspę Madera.

Jak dodano, sześć osób w wyniku zniszczeń spowodowanych przejściem orkanu zostało pozbawionych dachu nad głową.

Z powodu licznych podtopień oraz silnego wiatru swoje domy musiało opuścić kilkadziesiąt osób. Wśród nich przeważają mieszkańcy gminy Nisa, na wschodzie kraju, gdzie po południu pojawiło się tornado niszcząc kilkanaście budynków mieszkalnych, m.in. zrywając dachy z budynków.

Portugalia pustoszona przez orkan Claudia. Paraliż komunikacyjny i brak prądu

W całej Portugalii od czwartku nieprzejezdnych wskutek podtopień jest kilkaset dróg. Także na kilku liniach kolejowych wstrzymano ruch pociągów, m.in. z powodu zalegających na szynach połamanych drzew lub metalowych konstrukcji.

Zamknięta dla ruchu jest m.in. trasa kolejowa pomiędzy Covilha a Tortosendo, na środkowym wschodzie kraju, gdzie z powodu osunięcia się ziemi doszło do deformacji trakcji i wypadnięcia z szyn pociągu.

Na skutek wichur doszło w całym kraju do licznych awarii sieci energetycznych, co pozbawiło dostaw prądu ponad 30 tys. gospodarstw domowych.

Do czwartku wieczorem portugalskie służby informowały o podjęciu ponad 1,8 tys. interwencji, w które zaangażowanych było ponad 5,5 tys. funkcjonariuszy i ratowników.

Źródło: AFP

"Wydarzenia": Kotki i psiecka. Trwa polityczny spór wokół transparentu Polsat News