W skrócie Turysta z Niemiec zginął na Korsyce, porwany przez wezbraną rzekę podczas ekstremalnych warunków pogodowych wywołanych orkanem Benjamin.

Sześć francuskich departamentów, w tym Korsyka, objęto pomarańczowym alertem pogodowym z powodu silnych wiatrów i burz.

Ponad 60 tysięcy osób pozostaje bez prądu, zamknięto parki i cmentarze w Paryżu, niektóre pociągi regionalne zostały zawieszone.

Turysta kąpał się w rzece wraz z żoną i dziećmi, gdy woda gwałtownie wezbrała. Mężczyzna został porwany przez nurt, jego ciało odnaleziono w pobliżu mostu. Reszta rodziny została uratowana.

Sześć francuskich departamentów - w tym teren Korsyki - objętych jest pomarańczowym (niemal najwyższym) alertem pogodowym z powodu gwałtownych wiatrów, których prędkość sięga od 116 km/h do 142 km/h. W departamencie Charente-Maritime na zachodzie kraju, nad Zatoką Biskajską, lekko rannych zostało trzech pasażerów auta, na które spadło drzewo.

Orkan Benjamin nad Francją. Tysiące osób bez prądu

W godzinach popołudniowych w czwartek nadal 60 tys. osób było pozbawionych prądu, podczas gdy rano było to 140 tys. - poinformował minister gospodarki Roland Lescure. Minister ostrzegł, że epizod niepogody wciąż jeszcze się nie zakończył.

W Paryżu, gdzie spodziewano się porywów wiatru od 70 km/h do 90 km/h, władze poleciły zamknięcie w czwartek parków i cmentarzy. Od południa zamknięte były ogrody pałacu w Wersalu, natomiast sam pałac był dostępny dla zwiedzających.

Opady i silne porywy wiatru wciąż się utrzymują, choć ich intensywność spada.

Zawieszone zostały niektóre pociągi regionalne, a koleje dużych prędkości kursują bez zmian.

