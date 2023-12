Na duńskiej plaży pojawiły się lodówki. Miały trafić do Gdańska

Zmierzający do portu w Gdańsku frachtowiec Mayview Maersk zgubił na Morzu Północnym 46 kontenerów. Do zdarzenia doszło podczas sztormu wywołanego przez orkan Pia. Cztery z nich odnaleziono w sobotę u wybrzeży północnej Jutlandii, gdzie morze wyrzuciło na brzeg m.in. lodówki. Policja przestrzega ludzi, by nie przywłaszczali sobie znalezionych przedmiotów.