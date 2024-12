Orkan Darragh to czwarta w tym sezonie burza w zachodniej Europie na tyle silna, że nadano jej imię. Pojawia się kilka tygodni po burzach Bert i Conall, które spowodowały duże zniszczenia. Na szczęście, w przeciwieństwie do Berta, według brytyjskich synoptyków Darragh raczej nie przyniesie opadów deszczu na tyle silnych, by spowodować powodzie, choć przed nimi specjaliści też ostrzegają.