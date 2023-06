Niemieccy policjanci otrzymali w piątek wieczorem zgłoszenie o włamaniu do jednego z mieszkań w dzielnicy Jenfeld w Hamburgu. Funkcjonariuszy powiadomił świadek, którego zaniepokoiły podejrzane dźwięki dochodzące z domu oraz błyski latarek. Przed przybyciem policji dwóch mężczyzn, w tym jeden z torbą gimnastyczną, uciekło jednak z posesji.

Uciekli z miejsca zdarzenia samochodem. Za kierownicą siedział Polak

Podczas oględzin miejsca zbrodni funkcjonariusze stwierdzili, że szyba w drzwiach wychodzących na taras została rozbita, a wnętrze domu zostało splądrowane. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania sprawców.

Ustalono, że dwaj podejrzani, z których jeden miał na ramieniu torbę sportową, po włamaniu, wsiedli do nadjeżdżającego golfa. Samochód zatrzymano później na przedmieściach Hamburga. Jeden z mężczyzn natychmiast zaczął uciekać, ale po krótkim pościgu został złapany przez policję i - podobnie jak trzej pozostali pasażerowie pojazdu - tymczasowo aresztowany.

W torbie sportowej, którą miał ze sobą 27-letni Albańczyk, funkcjonariusze znaleźli biżuterię, torebki oraz inne przedmioty, które prawdopodobnie skradziono. Część z nich mogła pochodzić z poprzedniego włamania.

Polak nie miał prawa jazdy i był pijany. Policja go zwolniła

Trzech wspólników 27-latka to dwóch innych obywateli Albanii w wieku 26 i 27 lat oraz 35-letni Polak. To on siedział za kierownicą golfa. Ustalono, że mężczyzna nie posiadał ważnego prawa jazdy i był pod wpływem alkoholu. "Po zakończeniu czynności policyjnych został jednak zwolniony z powodu braku podstaw do zatrzymania" - powiadomiła policja z Hamburga.

Śledczy wciąż prowadzą dochodzenie w sprawie włamań. Nie wiadomo, czy trzem Albańczykom postawiono już zarzuty.