Prezydent Korei Południowej z odezwą do zwolenników. "Będę walczyć do końca"

Jun Suk Jeol przekazał wspierającym go obywatelom, którzy zebrali się przed jego rezydencją, że "będzie walczył do końca" przeciwko "antyrządowym siłom" . Wobec południowokoreańskiego przywódcy wydano nakaz zatrzymania, ze względu na kroki, jakie podjął miesiąc temu, kiedy jeszcze czynnie pełnił swój urząd.

Korea Południowa. Jun Suk Jeol nie odpuszcza. Zamierza "walczyć do końca"

W oświadczeniu skierowanym do zwolenników Jun Suk Jeol podkreślił, że "razem z nimi będzie chronić kraj". Przed jego posesją doszło do starć wspierających go obywateli z policją. Ludzie kładli się na drodze dojazdowej do rezydencji, aby uniemożliwić przedostanie się do niej. Polityk zapewnił obywateli, że ogląda na YouTube na żywo "całą waszą ciężką pracę".