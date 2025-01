Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w ramach cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Jej dziennikarze 73-krotnie zdobywali nagrodę Pulitzera.

W Stanach Zjednoczonych Donald Trump został wybrany na drugą kadencję, odnosząc zwycięstwo zarówno w głosowaniu powszechnym, jak elektorskim - a wszystko to pomimo straszliwych ostrzeżeń ze strony jego krytyków, że powrót republikanina do Białego Domu zagrozi demokratycznym standardom i amerykańskim instytucjom.

Autokraci bez wątpienia obserwują przewrót polityczny w najważniejszych demokracjach świata z mieszanką triumfalizmu i radości. Niedawny pozorny chaos wydaje się potwierdzać ich pogląd na to, że kierowany przez USA zachodni porządek międzynarodowy chyli się ku upadkowi. Nawet zwolennikom demokracji można wybaczyć, że czują się przerażeni minionym rokiem i rozczarowani tym, co może przynieść kolejny.

Demokracja w 2024 r. Seria trudnych sprawdzianów

Demokracja jako taka stanęła w tym roku przed poważnym sprawdzianem, a raczej serią kolokwiów, w których około połowa światowej populacji w ponad 50 krajach udała się do urn w krajowych wyborach prezydenckich i parlamentarnych (w tym w wyborach do Parlamentu Europejskiego we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej). Wiele z ubiegłorocznych głosowań przyniosło niespodzianki i wstrząsy, ale ogólnie rzecz biorąc, instytucjonalne bariery ochronne się utrzymały. W większości państw, w których głosowanie było wolne i uczciwe - a są oczywiście wyjątki - urzędujący politycy, którzy przegrali, pogodzili się ze swoją porażką. Powyborcza przemoc w dużej mierze została ograniczona do minimum.