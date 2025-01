Los Angeles. Samolot spadł na magazyn, są ofiary

Do wypadku doszło tuż po starcie z lotniska w Fullerton. Nie wiadomo jeszcze, jaka była jego przyczyna. - Wszystko, co usłyszeliśmy, to głośny hałas, "bum" i to wszystko. Potem zaczęliśmy wybiegać - relacjonował dla stacji CBS News Jerome Cruz, jeden z pracowników magazynu.