Premier Szwecji chwali włoskie ośrodki w Albanii

Premier Szwecji pozytywnie odniósł się do współpracy Włoch z Albanią w prowadzeniu ośrodków recepcyjnych dla uchodźców, gdzie oczekują na rozpatrzenie wniosku o azyl. To pierwsze takie ośrodki działające oficjalnie poza UE.

- Jeśli są bezpieczne kraje (Albania), to należy je wykorzystać. To nie jest tak, że istnieje ogólne prawo do przyjazdu do kraju, do którego chcesz przyjechać - skomentował Kristersson.