Liderka SPD Saskia Esken uważa, że Niemcy powinny kontynuować rozmowy z Władimirem Putinem. Zdaniem polityk w obecnej sytuacji jest to jedna z dróg do powstrzymania agresji Rosji w Ukrainie. - Te rozmowy muszą się powtarzać, raz po raz - przekonuje Esken. Do pierwszej od dwóch lat rozmowy kanclerza Niemiec z prezydentem Rosji doszło 15 listopada. Olaf Scholz wzywał w niej Putina do zaprzestania wojny.