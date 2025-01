Skrajnie niebezpieczna pogoda. "Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami"

"Przed nami śnieżny dzień. O godz. 6:00 temperatura powietrza wyniosła od -3,6 st. C w Białymstoku do 2,4 st. C w Łebie i Kołobrzegu. O poranku uwaga na śliskie drogi! Ostrzegamy także przed silnym wiatrem w porywach do nawet 95 km/h! W Polsce możliwe są dziś słabe burze" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Swój alert w związku z silnym wiatrem wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Reklama

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Alert RCB: Silny wiatr na północy Polski

"Uwaga! Dziś i jutro (03/04.01) prognozowany bardzo silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - alert RCB tej treści został wysłany do odbiorców w województwach:

zachodniopomorskim (powiaty: gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński i Koszalin);

(powiaty: gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński i Koszalin); pomorskim (powiaty: lęborski, pucki, słupski, wejherowski i Słupsk).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi przebywającym na tych terenach, żeby:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Śnieg i burze śnieżne. IMGW ostrzega

Przed niebezpieczną pogodą od rana ostrzegają też synoptycy z IMGW: "Miejscami przelotne opady śniegu, na północy i zachodzie także deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze. Na północy miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm" - podaje IMGW na Facebooku.

Prawie cała Polska objęta jest alertami pogodowymi. Wolne od nich są jedynie fragmenty województw dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. W pozostałych częściach kraju obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem i silnym wiatrem.

Dodatkowo w północnych powiatach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego obowiązują pomarańczowe alerty drugiego stopnia związane z silnym wiatrem, który może tam osiągać w porywach prędkość do 95 km/h. Reklama

Alert RCB: Co to jest i kiedy się go otrzymuje?

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń. Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!