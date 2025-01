Ważna informacja dla rybaków i nie tylko. Lepiej zostać w domu

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda fatalna również na morzu

Jak ostrzega IMGW siła wiatru na morzu wyniesie 6 do 7 i może wzrastać na 7 do 9, a w porywach nawet do 10 w stali Beauforta. Według specjalistów początkowo stan morza wyniesie 4 do 5, jednak później już 6 do 7. Według tej umownej, dziesięciostopniowej skali Douglasa oznacza to, że fale będą "bardzo wzburzone" i wysokie.