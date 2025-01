Korea Południowa. Chcą aresztować prezydenta, poważne zarzuty

Jun Suk Jeol przekazał wspierającym go obywatelom, którzy zebrali się przed jego rezydencją, że "będzie walczył do końca" przeciwko "antyrządowym siłom" .

Przed jego posesją doszło do starć wspierających go obywateli z policją. Ludzie kładli się na drodze dojazdowej do rezydencji, aby uniemożliwić przedostanie się do niej. Polityk zapewnił obywateli, że ogląda na YouTube na żywo "całą waszą ciężką pracę".