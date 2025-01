Albo Rosja usiądzie do negocjacji w sprawie zakończenia wojny, albo nałożymy na nią nowe sankcje - zadeklarował Donald Trump. Prezydent USA przypomniał, że Kreml ponosi ogromne straty na froncie, a to powinno skłonić zespół Władimira Putina do rozmów. Przy okazji republikanin umniejszył krajom Starego Kontynentu, podkreślając, że pomoc oferowana Kijowowi przez europejskie stolice jest niewystarczająca. Pytany o dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy, Trump odparł, że "sprawdza to".