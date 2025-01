Zarówno Chiny, jak i Indie nie chcą przyjąć statków tzw. rosyjskiej floty cieni, które utknęły w wielu portach w Azji. To efekt nowych amerykańskich sankcji wymierzonych w tankowce przewożące ropę naftową z Rosji. Ograniczenia dotkną blisko 200 jednostek, co ma znacząco uszczuplić środki wpływające do rosyjskiego budżetu.