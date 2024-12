Zakończył swoją misję z przytupem. Dostało się Orbanowi

David Pressman wygłosił przemówienie podczas przyjęcia zorganizowanego z okazji jego upływającej kadencji w Budapeszcie . W drugiej połowie stycznia dyplomata ustąpi z urzędu i zostanie zastąpiony ambasadorem powołanym już przez nowego prezydenta USA - Donalda Trumpa . W związku z tym postanowił szczerze powiedzieć, co myśli o polityce premiera Viktora Orbana .

Tym, na czym Pressman skupił się podczas swojej przemowy, była przede wszystkim sytuacja geopolityczna , w tym konflikt rosyjsko-ukraiński, co do którego, jak wiadomo, Orban ma zupełnie inne podejście niż większość europejskich liderów.

Węgry. Ambasador USA skrytykował Viktora Orbana

Amerykański ambasador na Węgrzech stwierdził przy tym, że konflikt w Ukrainie to nie tylko konflikt zbrojny, ale także konflikt wartości.

David Pressman uderza w "tajne układy" premiera Węgier

Obiektem krytyki Pressmana stał się również dobór przez Viktora Orbana zagranicznych partnerów, co było ewidentnym nawiązaniem do stosunków, jakie węgierski premier utrzymuje z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem oraz innymi despotycznymi przywódcami.

- Widzimy to także w zapale, z jakim Orban zawiera tajne układy z Pekinem, które wzbogacają wąskie grono wątpliwymi zyskami, często kosztem ogromnych, długoterminowych kosztów dla narodu węgierskiego. Widzimy to w nieuzasadnionym zbliżeniu gospodarczym z Iranem i krajami mu podobnymi, które w międzyczasie wywołują niestabilność i podżegają do wojny na Bliskim Wschodzie - wskazał.