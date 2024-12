Człowiek Trumpa o propozycji Orbana. "Przyjrzymy się dokładnie"

- Musimy przerwać walki w Ukrainie. Jeśli pierwszym krokiem będzie zawieszenie broni, to przyjrzymy się temu dokładnie - tak kongresmen Michael Waltz zareagował na pomysł Viktora Orbana. Premier Węgier proponował, by na czas świąt zawiesić działania wojenne między Kijowem a Moskwą. - To wojna w stylu I wojny światowej, maszynka do mielenia mięsa dla ludzi. Donald Trump jest bardzo zaniepokojony tą rzezią - mówił republikanin, którego prezydent elekt USA planuje mianować doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego.