Wojna w Ukrainie. Prezydent Słowacji o zakończeniu konfliktu, wskazał na terytoria

Peter Pellegrini wyjaśnił również, co sprawiło, że jest takiego zdania. Jak stwierdził, do takiego myślenia skłoniła go sytuacja na froncie, gdzie "Rosja każdego dnia zdobywa nowe terytoria". Ponadto polityk wezwał Kijów oraz Moskwę, aby jak najszybciej usiadły do stołu negocjacyjnego i podjęły rozmowy.