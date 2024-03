Mer Paryża Anne Hidalgo, w związku ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi przekazała krótki komunikat, w którym odniosła się do obecności sportowców z Rosji i Białorusi.

- Chcę powiedzieć rosyjskim i białoruskim sportowcom, że nie są mile widziani w Paryżu oraz powiedzieć ukraińskim sportowcom i całemu narodowi ukraińskiemu, że bardzo ich wspieramy - mówiła Hidalgo. Słowa mer Paryża padły podczas podróży do Kijowa, gdzie odwiedziła ośrodek szkoleniowy dla sportowców z Ukrainy .

Mer Paryża mówiła o rosyjskich sportowcach. Marija Zacharowa reaguje

Na słowa francuskiej polityk zareagowała Marija Zacharowa. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji odniosła się do słów Anne Hidalgo w mediach społecznościowych.

Zacharowa nie odpuściła mer Paryża. "Poprzednicy nie docenili pokojowego nastawienia"

Na tym jednak Marija Zacharowa nie poprzestała i w kolejnym wpisie, również skierowanym do mer Paryża, przypomniała Wojnę Ojczyźnianą z 1812 roku. "W swoim czasie ich (obecnych rządzących we Francji - red.) poprzednicy nie docenili pokojowego nastawienia Rosji i okrutnie za to zapłacili. Jesteśmy zwolennikami pokoju i współpracy, ale na równych prawach" - przekazała.