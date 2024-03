- Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są - mówił Radosław Sikorski podczas piątkowej konferencji "25 lat członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - od zimnej wojny do strategicznego partnerstwa".

Zacharowa komentuje jednym zdaniem

"Oczywiście jako kolejny krok, NATO zakłada udział tego kontyngentu bezpośrednio w operacjach wojskowych. Niestety, co do tego jest coraz mniej wątpliwości " - ocenił w rozmowie z "Izwiestią". Powiedział także, że "cała odpowiedzialność za śmierć zachodniego i ukraińskiego personelu wojskowego spadnie na barki polityków NATO".

Sikorski wywołał poruszenie

- Ma dobrą intencję. To znaczy, żeby to prezydent Rosji się zastanawiał jaki będzie nasz następny ruch, a nie żeby on miał pewność, że my nic kreatywnego nie zrobimy i w związku z tym mógł planować swoje scenariusze. Zdolność do kreatywnej i asymetrycznej eskalacji powinna być także po naszej stronie - wskazał szef polskiego MSZ.