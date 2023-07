Wulkan zabił mnóstwo ludzi. Rusza proces właścicieli wyspy

O tej tragedii było głośno w całej Nowej Zelandii. W Auckland ruszył proces właścicieli Wyspy Białej (Whakaari) oraz firm turystycznych i transportowych. Są oskarżeni o to, że nie zadbali o bezpieczeństwo turystów odwiedzających wyspę, co miało doprowadzić do ogromnej tragedii. W 2019 roku w wyniku potężnej erupcji wulkanu zginęły tam 22 osoby, a wiele innych zostało ciężko rannych. Teraz ofiary liczą na odszkodowanie.

Zdjęcie Turyści odwiedzający Wyspę Białą u wybrzeży Nowej Zelandii w 2019 roku. W tym samym roku doszło tam do tragedii, w której zginęły 22 osoby / Krzysztof Belczyński/Kimberly Collins/Wikimedia Commons /