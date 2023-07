Lawa "pomarańczowa jak słońce". Oni podchodzą zbyt blisko

Trwa erupcja wulkanu Fagradalsfjall nieopodal stolicy Islandii. To jego trzeci wybuch w ciągu dwóch lat. Okoliczni mieszkańcy zostali ostrzeżeni przed trującym gazem. Policja odcięła okoliczne szlaki i pilnuje, by nikt się nie zbliżał do miejsca erupcji. Wiele osób jednak łamie te zalecenia i chce obejrzeć spektakl z bliska. Sprawdź, jak groźna jest ta erupcja i czy mieszkańcy Reykjaviku mają się czego obawiać.

Zdjęcie Islandia: Z wulkanu Fagradalsfjall wydobywają się potoki lawy i trujące gazy. Wiele osób wbrew zaleceniom podchodzi bardzo blisko, by nagrać erupcję / Kristinn Magnusson/Jeremie RICHARD/AFP / AFP