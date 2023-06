Potężny wulkan koło Neapolu może eksplodować. Naukowcy alarmują

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Warunki do erupcji Pól Flegrejskich - włoskiego wulkanu nieopodal Neapolu - są bardziej sprzyjające niż kiedykolwiek - alarmują naukowcy. Zdaniem specjalistów, choć ostatnia eksplozja miała miejskie niespełna 500 lat temu, siła jego aktywności może być niezwykle potężna, ponieważ to wybuch Pól Flegrejskich przyczynił się do wyginięcia Neandertalczyków. - Nie możemy z całą pewnością powiedzieć, co się stanie, dlatego radzimy przygotować się na każdą ewentualność - przestrzegają autorzy raportu na temat wulkanu.

Zdjęcie Ryzyko erupcji Pól Flegrejskich rośnie - alarmują naukowcy / Google Maps/ELIANO IMPERATO/Controluce/AFP / materiał zewnętrzny