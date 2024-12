Premier pogratulował prezydentowi elektowi wygranej. W jego opinii "wybór Kawelaszwilego w znaczący sposób przyczyni się do wzmocnienia gruzińskiej państwowości i suwerenności". - Od ponad 20 lat Gruzja nie miała tak patriotycznego i zrównoważonego psychicznie prezydenta. Prezydentura Kawelaszwilego będzie punktem zwrotnym dla naszego kraju - oznajmił szef rządu.

Premier Gruzji: Wejście do UE do 2030 r. jest realne

- Choć mamy "czerwone linie", to jednocześnie jesteśmy gotowi zrobić wszystko, aby Gruzja ostatecznie została członkiem Unii Europejskiej. Takie samo stanowisko zajmuje nowo wybrany prezydent Micheil Kawelaszwili. (...) Uważamy, że do 2030 r. wejście Gruzji do Unii Europejskiej jest w pełni realne - zapowiedział Kobachidze.