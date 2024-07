"Działań polityków nie można uznać za życzliwe i dobrosąsiedzkie w stosunku do Republiki Chorwacji . Są też niezgodne z deklarowanym celem członkostwa Czarnogóry w Unii Europejskiej " - napisano w komunikacie chorwackiego ministerstwa.

Chorwacja. Kluczowi politycy uznani za "niepożądanych"

Jasenovac to kompleks obozowy, w którym podczas II wojny światowej i czteroletniego istnienia sprzymierzonego z III Rzeszą Niepodległego Państwa Chorwackiego masowo mordowano Serbów, Romów, Żydów i antyfaszystowskich Chorwatów.

Szef chorwackiej dyplomacji Gordan Grlić Radman powiedział w czwartek, że Chorwacja nie chce i nie planuje blokować Czarnogóry na drodze do UE, ale stwierdził, że "istnieją inne mechanizmy wpływania na pewne decyzje". "To nasza suwerenna ocena, kogo chcemy uznać za niepożądanego w Chorwacji. I myślę, że te osoby na to zasłużyły, bo pogorszyły stosunki między Czarnogórą a Chorwacją" - dodał minister.