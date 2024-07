Dane statystyczne potwierdzają, że w 2023 roku w Chorwacji utrzymała się tendencja malejąca liczby urodzeń . W porównaniu z 2022 r. w roku ubiegłym urodziło się o dwa tysiące mniej dzieci, czyli zaledwie 32 047. Jest to spadek o ponad 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim - podał chorwacki portal Index.

"Chociaż w ubiegłym roku w Chorwacji nastąpił wzrost liczby ludności o 11 079 osób, w dalszym ciągu nie napawa to optymizmem" - zaznaczył Index.

Pierwsze w Unii Europejskiej ministerstwo demografii planuje w 2025 roku podwoić jednorazową pomoc finansową na nowonarodzone dziecko z 300 do 600 euro.

Chorwacja. Potężny kryzys demograficzny

Problem doprowadził do powołania przez wyłoniony w kwietniu tego roku rząd ministerstwa ds. demografii. Dane urzędu statystycznego Chorwacji pokazują, że liczba mieszkańców kraju zaczęła spadać w 1991 roku, kiedy to wynosiła 4,8 mln. Do roku 2021 populacja skurczyła się o około 900 tys.